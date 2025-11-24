#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
518.66
597.44
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
518.66
597.44
6.56
Общество

Как было совершено убийство Яны Легкодимовой: МВД раскрыло шокирующие детали дела

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 15:38 Фото: Zakon.kz
Информация об убийстве 23-летней Яны Легкодимовой вызвала общественный резонанс в Казахстане. Преступление, совершенное в ночь с 18 на 19 октября 2024 года, долгое время оставалось нераскрытым: тело обнаружили лишь спустя восемь месяцев на берегу реки Жайык, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 24 ноября 2025 года, в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) рассказали, как именно полиция раскрыла это преступление, каким образом оперативники вышли на след злоумышленников и как следователи восстановили картину событий.

Известно, что 20 октября мать Яны обратилась в полицию с заявлением.

"Сначала дело было зарегистрировано как факт безвестного исчезновения. После поступления обращения мы сразу активизировали поиски. По мере сбора данных появились признаки похищения и было начато уголовное производство. Когда стало ясно, что девушку убили, работа продолжилась уже в рамках расследования убийства".Глава отдела Управления криминальной полиции ДП Атырауской области Ерлан Кусаинов

При просмотре записей камер выяснилось, что к дому подъехал белый автомобиль. Машину установили, она принадлежала Ризуану Хайржанову. На видео видно, как девушка садится в салон.

"Мы начали восстанавливать маршрут движения: от выхода из дома и далее. Камеры показали белую машину, в которую она села. Рядом находился второй мужчина, удерживавший дверь. После этого он тоже садится в автомобиль. Позже они направляются в сторону села Талдыколь".Следователь по особо важным делам Управления следствия ДП Атырауской области Темирхан Хажмуратов

По записям городских камер определили маршрут транспорта и двух мужчин.

Как позже выяснилось, один из них своими руками совершил убийство, а второй помогал замести следы.

"Подозреваемые были задержаны через два дня. Один успел уехать в Курмангазинский район, второй отвез машину на мойку, уничтожил следы и телефон погибшей", – отметил следователь Хажмуратов.

Несмотря на уничтоженные улики, следствие смогло восстановить последовательность событий.

Согласно материалам дела, Хайржанов задушил Яну в салоне автомобиля, а его друг Алтынбек Катимов удерживал дверь, не позволяя ей выбраться. Затем они вывезли тело за город и сбросили в реку.

"Первым мы установили Хайржанова. По его показаниям мы вышли на второго подозреваемого Катимова. В моей практике впервые было так, что подозреваемые задержаны, а тело еще не найдено. Тем не менее по словам подозреваемого мы определили точное место преступления", – рассказал Ерлан Кусаинов.

Погибшая и убийца учились в одном университете и были знакомы с 2022 года. Состояли в отношениях. Причиной убийства стала ссора: Яна узнала, что Ризуан Хайржанов встречается с другой девушкой и собирается жениться. Она заявила, что расскажет об этом невесте. Тогда мужчина решил убить ее.

Стоит отметить, что задержанные ранее к ответственности не привлекались.

Также, по словам следователя, главный подозреваемый сначала пытался запутать следствие.

"По санкции суда мы получили доступ к их страницам. В переписке они обсуждали план убийства. В истории запросов также был вопрос об ответственности за убийство в Казахстане и о том, сколько времени хранятся записи с камер видеонаблюдения". Темирхан Хажмуратов

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 15:38
Генпрокуратура сделала заявление по делу об убийстве Яны Легкодимовой

На сегодня оба задержанных приговорены к пожизненному лишению свободы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Жестокое убийство Яны Легкодимовой: прокурор запросил пожизненное заключение для обвиняемых
23:37, 13 ноября 2025
Жестокое убийство Яны Легкодимовой: прокурор запросил пожизненное заключение для обвиняемых
Стартовал суд по делу об убийстве Яны Легкодимовой: подробности процесса
15:11, 20 августа 2025
Стартовал суд по делу об убийстве Яны Легкодимовой: подробности процесса
В Атырау оглашен приговор по шокирующему убийству Яны Легкодимовой
11:52, 17 ноября 2025
В Атырау оглашен приговор по шокирующему убийству Яны Легкодимовой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: