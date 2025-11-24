Как было совершено убийство Яны Легкодимовой: МВД раскрыло шокирующие детали дела

Информация об убийстве 23-летней Яны Легкодимовой вызвала общественный резонанс в Казахстане. Преступление, совершенное в ночь с 18 на 19 октября 2024 года, долгое время оставалось нераскрытым: тело обнаружили лишь спустя восемь месяцев на берегу реки Жайык, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 24 ноября 2025 года, в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) рассказали, как именно полиция раскрыла это преступление, каким образом оперативники вышли на след злоумышленников и как следователи восстановили картину событий.

Известно, что 20 октября мать Яны обратилась в полицию с заявлением.

"Сначала дело было зарегистрировано как факт безвестного исчезновения. После поступления обращения мы сразу активизировали поиски. По мере сбора данных появились признаки похищения и было начато уголовное производство. Когда стало ясно, что девушку убили, работа продолжилась уже в рамках расследования убийства". Глава отдела Управления криминальной полиции ДП Атырауской области Ерлан Кусаинов

При просмотре записей камер выяснилось, что к дому подъехал белый автомобиль. Машину установили, она принадлежала Ризуану Хайржанову. На видео видно, как девушка садится в салон.

"Мы начали восстанавливать маршрут движения: от выхода из дома и далее. Камеры показали белую машину, в которую она села. Рядом находился второй мужчина, удерживавший дверь. После этого он тоже садится в автомобиль. Позже они направляются в сторону села Талдыколь". Следователь по особо важным делам Управления следствия ДП Атырауской области Темирхан Хажмуратов

По записям городских камер определили маршрут транспорта и двух мужчин.

Как позже выяснилось, один из них своими руками совершил убийство, а второй помогал замести следы.

"Подозреваемые были задержаны через два дня. Один успел уехать в Курмангазинский район, второй отвез машину на мойку, уничтожил следы и телефон погибшей", – отметил следователь Хажмуратов.

Несмотря на уничтоженные улики, следствие смогло восстановить последовательность событий.

Согласно материалам дела, Хайржанов задушил Яну в салоне автомобиля, а его друг Алтынбек Катимов удерживал дверь, не позволяя ей выбраться. Затем они вывезли тело за город и сбросили в реку.

"Первым мы установили Хайржанова. По его показаниям мы вышли на второго подозреваемого Катимова. В моей практике впервые было так, что подозреваемые задержаны, а тело еще не найдено. Тем не менее по словам подозреваемого мы определили точное место преступления", – рассказал Ерлан Кусаинов.

Погибшая и убийца учились в одном университете и были знакомы с 2022 года. Состояли в отношениях. Причиной убийства стала ссора: Яна узнала, что Ризуан Хайржанов встречается с другой девушкой и собирается жениться. Она заявила, что расскажет об этом невесте. Тогда мужчина решил убить ее.

Стоит отметить, что задержанные ранее к ответственности не привлекались.

Также, по словам следователя, главный подозреваемый сначала пытался запутать следствие.

"По санкции суда мы получили доступ к их страницам. В переписке они обсуждали план убийства. В истории запросов также был вопрос об ответственности за убийство в Казахстане и о том, сколько времени хранятся записи с камер видеонаблюдения". Темирхан Хажмуратов

На сегодня оба задержанных приговорены к пожизненному лишению свободы.