Происшествия

Угон, авария и задержание: отдых в ночном клубе для жительницы Уральска закончился штрафом

автоугон раскрыли в Уральске, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 18:16 Фото: polisia.kz
В Уральске около 05:00 в службу "102" владелец Hyundai заявил об угоне автомобиля. Сотрудники полиции раскрыли преступление по горячим следам, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, мужчина встретил знакомую возле ночного клуба и предложил подвезти еe. Девушка села в автомобиль, однако в момент, когда хозяин вышел поздороваться с другим знакомым, она пересела за руль и уехала.

"При попытке остановить угонщицу она попыталась скрыться. Во время преследования девушка повредила автомобиль владельца, а также задела ещe одну машину. Вскоре сотрудники полиции задержали нарушительницу, автомобиль вернули хозяину", – рассказали в полиции.

Уточняется, что медицинское освидетельствование показало у задержанной среднюю степень алкогольного опьянения. В отношении неe возбуждено уголовное дело.

Согласно законодательству, нарушительнице грозит штраф до одной тысячи МРП (3 932 000), исправительные или общественные работы до 600 часов, либо ограничение или лишение свободы сроком до двух лет.

Полиция призывает граждан соблюдать правила дорожного движения, не садиться за руль в состоянии опьянения и проявлять бдительность при передаче автомобиля даже знакомым.

Ранее сообщалось, что пьяный клиент угнал автомобиль таксиста в Актобе и поплатился свободой.

