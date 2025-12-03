Врачи и пилоты санавиации объединили усилия для помощи ребенку в ВКО

В сложной ситуации оказался пятилетний ребенок из села Самар ВКО, ему понадобилась транспортировка вертолетом в Усть-Каменогорск, сообщает Zakon.kz.

На помощь в областной центр к нему вылетели опытные врачи санавиации Рафаиль Халитов и Лариса Величко на вертолете МИ-8 "Казавиаспас" МЧС, пилотируемом Русланом Агламбековым и Тимуром Идрисовым.





"Во время полета пилоты обеспечивали безопасность транспортировки, а врачи занимались маленьким пациентом. Важное взаимодействие помогло оперативно и безопасно доставить ребенка из села Самар в Усть-Каменогорск", – отметили в пресс-службе МЧС РК.

Ранее сообщалось, что младенца на вертолете экстренно доставили в Усть-Каменогорск.