Происшествия

Врачи и пилоты санавиации объединили усилия для помощи ребенку в ВКО

пятилетнему ребенку потребовалась помощь спасателей в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 19:20 Фото: пресс-служба МЧС РК
В сложной ситуации оказался пятилетний ребенок из села Самар ВКО, ему понадобилась транспортировка вертолетом в Усть-Каменогорск, сообщает Zakon.kz.

На помощь в областной центр к нему вылетели опытные врачи санавиации Рафаиль Халитов и Лариса Величко на вертолете МИ-8 "Казавиаспас" МЧС, пилотируемом Русланом Агламбековым и Тимуром Идрисовым.


"Во время полета пилоты обеспечивали безопасность транспортировки, а врачи занимались маленьким пациентом. Важное взаимодействие помогло оперативно и безопасно доставить ребенка из села Самар в Усть-Каменогорск", – отметили в пресс-службе МЧС РК.

Ранее сообщалось, что младенца на вертолете экстренно доставили в Усть-Каменогорск.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
