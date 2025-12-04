#Казахстан в сравнении
Мир

Женщину задержали за убийство детей, которых она считала красивее своих

Небо, облака, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 02:30 Фото: pixabay
Свадьба в индийской деревне Наулта раскрыла серию жестоких детоубийств. Поводом стал "несчастный случай" с шестилетней девочкой по имени Видхи. Ее тело нашли в ванне в разгар праздника, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Times of India, подозреваемая – 34-летняя Пунам, жена фермера из деревни Бхавар и мать четырехлетнего ребенка. По данным полиции, она призналась в убийстве девочки и еще трех детей за последние два года.

Своих жертв она топила в ваннах или емкостях с водой, а их смерти списывались на трагические случайности. В полиции выяснили, что мотивом для преступлений была зависть. Пунам заявила, что хотела причинить вред детям, которые, по ее мнению, были "красивее ее собственных".

Выяснилось, что в январе 2023 года она утопила девятилетнюю Ишику, дочь своей невестки. Затем, опасаясь разоблачения, убила своего собственного трехлетнего сына Шубхама, который мог стать свидетелем преступления.

В августе 2024 года ее жертвой стала шестилетняя Джия, дочь двоюродной сестры Пунам. По версии следствия, на свадьбе Пунам увидела девочку, заманила ее в кладовку под предлогом помочь принести воды, утопила, заперла дверь и спокойно вернулась к празднованию.

Сейчас идут следственные действия, решается вопрос о мере пресечения для задержанной.

Ранее мы писали о том, что девушка "вышла замуж" за забитого до смерти возлюбленного.

Аксинья Титова
Двух детей нашли мертвыми в Алматы: в убийстве подозревают отца
01:40, 10 января 2024
01:40, 10 января 2024
Двух детей нашли мертвыми в Алматы: в убийстве подозревают отца
В Кульсары задержали подозреваемого в убийстве семилетней девочки
14:36, 06 июня 2025
14:36, 06 июня 2025
В Кульсары задержали подозреваемого в убийстве семилетней девочки
Женщина убила своих детей: подозреваемую задержали в Шымкенте
12:21, 08 февраля 2024
12:21, 08 февраля 2024
Женщина убила своих детей: подозреваемую задержали в Шымкенте
