Ей было всего 23 года: Минзрав выразил соболезнования в связи с гибелью фельдшера в Алматы
Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова выразила соболезнования в связи с гибелью в ДТП фельдшера скорой медицинской помощи Насибы Джанабаевой, сообщает Zakon.kz.
В Instagram она написала, что девушке было всего 23 года.
"С глубокой скорбью восприняла новость о трагической гибели фельдшера скорой медицинской помощи Джанабаевой Насибы Мухтаровны, погибшей при исполнении служебного долга. Насиба была совсем молодой – всего 23 года, четыре месяца назад она пришла работать в Службу скорой помощи Алматы. За это короткое время она проявила себя как ответственный, добросовестный, отзывчивый медицинский работник, всегда готовый прийти на помощь. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Насибы Мухтаровны, ее коллегам и всему медицинскому сообществу Алматы", – написала Альназарова.
Она также отметила, что в министерстве девушку всегда будут помнить за ее профессионализм, доброту и преданность своему делу.
Ранее сообщалось, что ночью 3 декабря 2025 года в Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи. В результате аварии пострадали водители и пассажиры обоих авто.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript