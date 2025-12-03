#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
503.89
587.54
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
503.89
587.54
6.48
Происшествия

Ей было всего 23 года: Минзрав выразил соболезнования в связи с гибелью фельдшера в Алматы

министр здравоохранения РК выразила соболезнования родным и близким погибшего фельдшера, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 00:34 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова выразила соболезнования в связи с гибелью в ДТП фельдшера скорой медицинской помощи Насибы Джанабаевой, сообщает Zakon.kz.

В Instagram она написала, что девушке было всего 23 года.

"С глубокой скорбью восприняла новость о трагической гибели фельдшера скорой медицинской помощи Джанабаевой Насибы Мухтаровны, погибшей при исполнении служебного долга. Насиба была совсем молодой – всего 23 года, четыре месяца назад она пришла работать в Службу скорой помощи Алматы. За это короткое время она проявила себя как ответственный, добросовестный, отзывчивый медицинский работник, всегда готовый прийти на помощь. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Насибы Мухтаровны, ее коллегам и всему медицинскому сообществу Алматы", – написала Альназарова.

Она также отметила, что в министерстве девушку всегда будут помнить за ее профессионализм, доброту и преданность своему делу.

Ранее сообщалось, что ночью 3 декабря 2025 года в Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи. В результате аварии пострадали водители и пассажиры обоих авто.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Карагандинской области
10:00, 28 октября 2023
Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в Карагандинской области
Обрушение фасада: в медколледже Астаны откроют аудиторию памяти погибшего фельдшера
10:23, 03 декабря 2025
Обрушение фасада: в медколледже Астаны откроют аудиторию памяти погибшего фельдшера
Глава Минздрава Казахстана эмоционально обратилась к работникам скорой помощи
23:55, 22 ноября 2025
Глава Минздрава Казахстана эмоционально обратилась к работникам скорой помощи
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: