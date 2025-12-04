#Казахстан в сравнении
Происшествия

В Алматы джип протаранил стену развязки и перевернулся: магистральный проспект встал в пробке

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 14:03 Фото: Zakon.kz
В Алматы на пр. Рыскулова в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) попал джип, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла сегодня, 4 декабря. По предварительной информации, водитель Mitsubishi Pajero двигался по Рыскулова в восточном направлении. Не доезжая ул. Кудерина, со слов водителя, его подрезал автомобиль. Он вильнул рулем в сторону, в результате потерял управление.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 14:03

Фото: Zakon.kz

Машина заскочила на бордюр и ударилась о стену развязки. Затем опрокинулась на бок.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 14:03

Фото: Zakon.kz

Внедорожник перекрыл всего один ряд, но движение по проспекту в восточном направлении парализовало – образовалась семибалльная пробка, начинающаяся от ул. Саина.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 14:03

Фото: Zakon.kz

Прибывшие на место сотрудники полиции прибегли к помощи проезжавшего мимо манипулятора, чтобы поставить машину на колеса и убрать ее в сторону.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 14:03

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП обошлось без пострадавших.

3 декабря в Алматы машина сбила людей на остановке, пострадали двое

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
