В Алматы джип протаранил стену развязки и перевернулся: магистральный проспект встал в пробке
Авария произошла сегодня, 4 декабря. По предварительной информации, водитель Mitsubishi Pajero двигался по Рыскулова в восточном направлении. Не доезжая ул. Кудерина, со слов водителя, его подрезал автомобиль. Он вильнул рулем в сторону, в результате потерял управление.
Фото: Zakon.kz
Машина заскочила на бордюр и ударилась о стену развязки. Затем опрокинулась на бок.
Фото: Zakon.kz
Внедорожник перекрыл всего один ряд, но движение по проспекту в восточном направлении парализовало – образовалась семибалльная пробка, начинающаяся от ул. Саина.
Фото: Zakon.kz
Прибывшие на место сотрудники полиции прибегли к помощи проезжавшего мимо манипулятора, чтобы поставить машину на колеса и убрать ее в сторону.
Фото: Zakon.kz
В результате ДТП обошлось без пострадавших.
