Пять человек пострадали при пожаре в Алматы

Фото: скриншот видео

В микрорайоне "Жас-Канат" по ул. Хасангалиева горели хозяйственные постройки и, предварительно, магазин на общей площади 80 кв. м. За медицинской помощью обратились пять человек, все они были госпитализированы, сообщает Zakon.kz.

На месте работали 31 человек личного состава и восемь единиц техники МЧС, а также службы взаимодействия города. "Благодаря принятым оперативным мерам пожар ликвидирован, предотвращено распространение огня на близлежащие частные жилые дома. Для полной ликвидации возгорания проводилось вскрытие кровли", – сообщили в пресс-службе МЧС РК. Пожарные вынесли из огня три газовых баллона. Спасатели призывают соблюдать правила пожарной безопасности в зимний период. Ранее сообщалось, что крупный пожар в Астане охватил автомобили и гостиницу.

