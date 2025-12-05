#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
504.49
587.73
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
504.49
587.73
6.57
Происшествия

Охота в Костанайской области закончилась уголовным наказанием

Охота на кабана, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 21:07 Фото: пресс-служба МВД
В Костанайской области на охотника завели уголовное дело. В Узункольском районе 30-летний житель села Ряжское отправился в лес за зайцем, а вернулся с тушей дикого кабана, сообщает Zakon.kz.

Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия "Сайга" сотрудники полиции совместно с егерем заметили возле озера мужчину, который пешком волок по берегу тушу кабана. Зверь, как выяснилось в ходе проверки, подстрелен из ружья того самого охотника.

Фото: пресс-служба МВД

Сам любитель поохотиться утверждает, что хотел добыть зайца, но, увидев более крупного зверя, "воспользовался моментом". Охота обернулась уголовным делом, поскольку лицензии на кабана у подозреваемого не было.

Фото: пресс-служба МВД

Несмотря на то, что с сентября по декабрь в регионе открыт сезон охоты на кабана, необходимо получать специальное разрешение на определенного зверя. Без этого документа отстрел считается незаконным, и тогда трофей обойдется дороже, чем кажется.

Стражи порядка подчеркивают: оформление лицензий – не формальность, а инструмент контроля за популяциями животных и способ борьбы с браконьерами.

Ранее мы сообщили об изменениях в правилах охоты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Денис Брагин
Денис Брагин
Читайте также
Нарушения в сфере земельных отношений выявила прокуратура в Костанайской области
11:04, 17 мая 2025
Нарушения в сфере земельных отношений выявила прокуратура в Костанайской области
Дети массово отравились в селе Костанайской области
02:59, 16 июня 2023
Дети массово отравились в селе Костанайской области
Банду дерзких браконьеров поймали в Костанайской области
04:50, 20 февраля 2025
Банду дерзких браконьеров поймали в Костанайской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: