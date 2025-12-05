Охота в Костанайской области закончилась уголовным наказанием
Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия "Сайга" сотрудники полиции совместно с егерем заметили возле озера мужчину, который пешком волок по берегу тушу кабана. Зверь, как выяснилось в ходе проверки, подстрелен из ружья того самого охотника.
Фото: пресс-служба МВД
Сам любитель поохотиться утверждает, что хотел добыть зайца, но, увидев более крупного зверя, "воспользовался моментом". Охота обернулась уголовным делом, поскольку лицензии на кабана у подозреваемого не было.
Фото: пресс-служба МВД
Несмотря на то, что с сентября по декабрь в регионе открыт сезон охоты на кабана, необходимо получать специальное разрешение на определенного зверя. Без этого документа отстрел считается незаконным, и тогда трофей обойдется дороже, чем кажется.
Стражи порядка подчеркивают: оформление лицензий – не формальность, а инструмент контроля за популяциями животных и способ борьбы с браконьерами.
