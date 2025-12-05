Охота в Костанайской области закончилась уголовным наказанием

В Костанайской области на охотника завели уголовное дело. В Узункольском районе 30-летний житель села Ряжское отправился в лес за зайцем, а вернулся с тушей дикого кабана, сообщает Zakon.kz.

Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия "Сайга" сотрудники полиции совместно с егерем заметили возле озера мужчину, который пешком волок по берегу тушу кабана. Зверь, как выяснилось в ходе проверки, подстрелен из ружья того самого охотника.

Фото: пресс-служба МВД

Сам любитель поохотиться утверждает, что хотел добыть зайца, но, увидев более крупного зверя, "воспользовался моментом". Охота обернулась уголовным делом, поскольку лицензии на кабана у подозреваемого не было.

Фото: пресс-служба МВД

Несмотря на то, что с сентября по декабрь в регионе открыт сезон охоты на кабана, необходимо получать специальное разрешение на определенного зверя. Без этого документа отстрел считается незаконным, и тогда трофей обойдется дороже, чем кажется.

Стражи порядка подчеркивают: оформление лицензий – не формальность, а инструмент контроля за популяциями животных и способ борьбы с браконьерами.

