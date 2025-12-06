Автомобиль вспыхнул в Шымкенте
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Енбекшинском районе по улице Абдуллабад загорелся легковой автомобиль, сообщает Zakon.kz.
Спасатели оперативно ликвидировали пожар. По информации пресс-службы МЧС РК, пострадавших нет, причина устанавливается.
МЧС призывает автовладельцев соблюдать правила пожарной безопасности.
