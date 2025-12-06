Автомобиль вспыхнул в Шымкенте

В Енбекшинском районе по улице Абдуллабад загорелся легковой автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар. По информации пресс-службы МЧС РК, пострадавших нет, причина устанавливается.

МЧС призывает автовладельцев соблюдать правила пожарной безопасности.

Водитель поблагодарил полицейских ВКО за то, что они помогли избежать пожара на трассе.

