Происшествия

Автомобиль вспыхнул в Шымкенте

пожар в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 21:15 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Енбекшинском районе по улице Абдуллабад загорелся легковой автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар. По информации пресс-службы МЧС РК, пострадавших нет, причина устанавливается.

МЧС призывает автовладельцев соблюдать правила пожарной безопасности.

Водитель поблагодарил полицейских ВКО за то, что они помогли избежать пожара на трассе.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
