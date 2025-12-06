Помогли избежать беды: водитель поблагодарил полицейских ВКО

Фото: пресс-служба ДП ВКО

На трассе Усть-Каменогорск – Алматы сотрудники полиции заметили, что у прицепа грузовика начал сильно дымиться колесный узел. Они оперативно остановили водителя и помогли потушить возгорание, тем самым предотвратив возможный пожар и серьезные последствия, сообщает Zakon.kz.

Водитель в ответ поблагодарил сотрудников ДП ВКО. "Я ехал по маршруту Усть-Каменогорск – Ушарал. На посту меня остановили полицейские и помогли избежать беды. Благодарю сотрудников за оперативность", – рассказал водитель. Ранее сообщалось, что иностранцы застряли на трассе в Костанайской области и обратились к спасателям.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: