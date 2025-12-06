#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Новости спорта
Происшествия

Помогли избежать беды: водитель поблагодарил полицейских ВКО

полиция помогла водителю на трассе, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 19:33 Фото: пресс-служба ДП ВКО
На трассе Усть-Каменогорск – Алматы сотрудники полиции заметили, что у прицепа грузовика начал сильно дымиться колесный узел. Они оперативно остановили водителя и помогли потушить возгорание, тем самым предотвратив возможный пожар и серьезные последствия, сообщает Zakon.kz.

Водитель в ответ поблагодарил сотрудников ДП ВКО.

"Я ехал по маршруту Усть-Каменогорск – Ушарал. На посту меня остановили полицейские и помогли избежать беды. Благодарю сотрудников за оперативность", – рассказал водитель.

Ранее сообщалось, что иностранцы застряли на трассе в Костанайской области и обратились к спасателям.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
