Автомобиль вспыхнул в Есиле
Фото: пресс-служба МЧС РК
В городе Есиле Есильского района загорелся легковой автомобиль. Площадь пожара составила 4 кв. м, сообщает Zakon.kz.
Пожарным удалось быстро потушить пожар.
"Жертв и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются". Пресс-служба МЧС РК
Фото: пресс-служба МЧС РК
ДЧС Акмолинской области напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации автотранспорта.
Ранее сообщалось, что жильцов 17-этажного дома эвакуировали из-за пожара в Астане.
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