Происшествия

Пять иностранцев погибли на трассе под Актобе

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 10:43 Фото: Zakon.kz
Автобус с гражданами Узбекистана перевернулся утром 7 декабря 2025 года на 1 024-м км трассы Самара – Шымкент. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибли пять человек, сообщает Zakon.kz.

Известно, что автобус следовал из Перми в Ташкент, направляясь в сторону Кызылординской области.

По предварительной версии, причиной аварии стало опрокидывание автомобиля вправо по направлению движения.

Всего в автобусе находились 49 пассажиров. Пятеро погибли сразу, еще 11 получили травмы различной степени тяжести и были направлены в центральную районную больницу Айтекебийского района.

"Причина ДТП выясняется", – уточнили в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области.

Также 7 декабря в Восточно-Казахстанской области на трассе столкнулись Toyota Corona Premio и Toyota Hilux, в результате чего погибли три человека.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
