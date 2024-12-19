О содержании подростков в колониях за наркопреступления рассказали в МВД

Заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов на пленарном заседании Сената 19 декабря 2024 года озвучил, как содержатся подростки в колониях, осужденные за наркопреступления, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, на сегодня задержано 49 подростков за совершение наркопреступлений.

"В учреждениях КУИС содержится девять подростков. До осуждения они на учетах не состояли, и преступления совершили в целях заработка денег. У нас единственная колония для их содержания – в Алматы. С первых дней пребывания с ними проводим профилактические мероприятия, они включают лекции, беседы о последствиях употребления наркотиков. Приглашаем наркологов, психиатров и неправительственные организации", – сказал Санжар Адилов.

Он отметил, что профилактика в колонии для несовершеннолетних включает в себя образовательные, медицинские и оперативные меры, направленные на реабилитацию.

"В целом, если говорить о профилактике наркомании среди молодежи, здесь мы используем все имеющиеся ресурсы, особенно потенциал НПО, СМИ и общественности. На сегодня провели более 15 тыс. антинаркотических мероприятий, в том числе в организациях образования и вузах, охватили свыше 1 млн человек", – озвучил Санжар Адилов.

26 ноября 2024 года правительство Казахстана дало положительное заключение на поправку, предусматривающую ужесточение наказания, вплоть до пожизненного заключения для должностных лиц, участвующих в наркобизнесе.