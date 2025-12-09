Ночной пожар встревожил жителей высотки Алматы

Ночью 10 декабря горел паркинг многоэтажного дома по ул. Утепова в Бостандыкском районе города Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС Казахстана, оперативно прибывшие пожарные быстро ликвидировали возгорание в паркинге 16-этажного дома по ул. Утепова. Оказалось, что там загорелся автомобиль.

"Также спасатели провели мероприятие по дымоудалению", – говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

8 декабря в Астане загорелось здание кинотеатра.