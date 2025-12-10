Завораживающую сказку показал зоопарк Алматы: что ждет посетителей зимой
Зоопарк Алматы в снегу и его радующихся белой краске обитателей выложили в соцсети, сообщает Zakon.kz.
Настоящая зимняя сказка наступила в зоопарке Алматы. Администрация отметила, что в морозный сезон здесь также атмосферно и уютно, как для самих обитателей, так и для посетителей.
"Зима – не повод отказываться от прогулок и новых впечатлений. В зоопарке жизнь продолжается круглый год, и зимой здесь особенно уютно".Зоопарк Алматы
В зоопарке уточнили, что гостей ждут:
- теплые павильоны;
- животные, которые активны именно в холодное время;
- красивые зимние фотозоны;
- спокойная атмосфера и отдых от городской суеты.
Если хотите провести день необычно, красиво и с пользой – зимний зоопарк ждет вас, говорится под публикацией в аккаунте зоопарка. Также в видео показано, как тигр, волк, буйвол и другие животные радуются приходу долгожданной зимы в Алматы.
7 ноября зоопарку Алматы исполнилось 88 лет. Эту дату отметили с живой музыкой. Животные, кажется, тоже почувствовали праздник, а некоторых питомцев угостили лакомствами.
