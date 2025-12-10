Завораживающую сказку показал зоопарк Алматы: что ждет посетителей зимой

Зоопарк Алматы в снегу и его радующихся белой краске обитателей выложили в соцсети, сообщает Zakon.kz.

Настоящая зимняя сказка наступила в зоопарке Алматы. Администрация отметила, что в морозный сезон здесь также атмосферно и уютно, как для самих обитателей, так и для посетителей.

"Зима – не повод отказываться от прогулок и новых впечатлений. В зоопарке жизнь продолжается круглый год, и зимой здесь особенно уютно". Зоопарк Алматы

В зоопарке уточнили, что гостей ждут:

теплые павильоны;

животные, которые активны именно в холодное время;

красивые зимние фотозоны;

спокойная атмосфера и отдых от городской суеты.

Если хотите провести день необычно, красиво и с пользой – зимний зоопарк ждет вас, говорится под публикацией в аккаунте зоопарка. Также в видео показано, как тигр, волк, буйвол и другие животные радуются приходу долгожданной зимы в Алматы.

7 ноября зоопарку Алматы исполнилось 88 лет. Эту дату отметили с живой музыкой. Животные, кажется, тоже почувствовали праздник, а некоторых питомцев угостили лакомствами.