Происшествия

Смертельное ДТП произошло на трассе Алматы – Усть-Каменогорск

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 05:55 Фото: Zakon.kz
Днем 10 декабря в области Жетысу на 462 км автодороги Алматы – Усть-Каменогорск в дорожно-транспортном происшествии погибли четыре человека, сообщает Zakon.kz.

Крупное ДТП произошло из-за снежной метели и ограниченной видимости в области Жетысу, передает телеканал Astana TV. По данным полицейских, водитель, не справившись с управлением выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем.

В результате ДТП на месте погибли четверо человек, еще четыре пассажира с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Производится досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств происшествия", – рассказал начальник отдела полиции Сарканского района ДП области Жетысу Исатай Каинбаев.

Утром 10 декабря мы сообщали, что с 09:30 в области Жетысу закрыли участок республиканской трассы Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск.

Фото Алия Абди
Алия Абди
