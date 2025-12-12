Смертельное ДТП произошло на трассе Алматы – Усть-Каменогорск
Фото: Zakon.kz
Днем 10 декабря в области Жетысу на 462 км автодороги Алматы – Усть-Каменогорск в дорожно-транспортном происшествии погибли четыре человека, сообщает Zakon.kz.
Крупное ДТП произошло из-за снежной метели и ограниченной видимости в области Жетысу, передает телеканал Astana TV. По данным полицейских, водитель, не справившись с управлением выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем.
В результате ДТП на месте погибли четверо человек, еще четыре пассажира с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение.
"По данному факту возбуждено уголовное дело. Производится досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств происшествия", – рассказал начальник отдела полиции Сарканского района ДП области Жетысу Исатай Каинбаев.
Утром 10 декабря мы сообщали, что с 09:30 в области Жетысу закрыли участок республиканской трассы Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript