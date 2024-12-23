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Общество

Пассажирка рейса Актау – Алматы обвинила мужчину в домогательствах к девочке

Насилие над детьми, дети, ребенок, педофилия , фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 05:59 Фото: pexels
"Харассмент" – так описала пассажирка ситуацию, произошедшую на рейсе Актау – Алматы, в ходе которой мужчина якобы проявлял действия сексуального характера по отношению к ребенку, сообщает Zakon.kz.

Пассажирка рейса Актау-Алматы поделилась в социальной сети Threads историей о том, что вчера, 21 декабря, стала свидетелем харассмента по отношению к девочке. Она рассказала, что в самолете некий мужчина подсел к несовершеннолетней, которая летела без сопровождения взрослых, и вел себя с ней неподобающим образом.

"Когда включили освещение, бортпроводники увидели, что девочка плачет. Узнали причину и пересадили ко мне. Я ее успокоила. Мужчина выпил и сладко спал, не подозревая о том, что его ждет полиция. Сидевшие позади пассажиры согласились быть свидетелями произошедшего. По прилету девочку встретили родители, а мужчину – полиция", – пишет пассажирка.

В то же время пресс-служба департамента полиции на транспорте сообщает, что правонарушитель доставлен в полицию и привлечен к административной ответственности за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения ( статья 440 КоАП РК). Наказание предусматривает штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).

По результатам проверки других фактов незаконных действий не выявлено, заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее многодетная мать обвинила школу-интернат в жестоком обращении с детьми в Атырау.

Аксинья Титова
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