Мощный взрыв прогремел в пятиэтажном доме в Уральске

12 декабря около 15.00 на третьем этаже дома №1 по улице Циолковского в Уральске прогремел взрыв, передает корреспондент Zakon.kz.

Момент ЧП очевидцы успели снять на видео. Судя по кадрам, пожарные пытались попасть в квартиру через балкон с помощью пожарной лестницы. Однако в какой-то момент произошел взрыв, от которого выбило оконные рамы и балкон горящей квартиры.

По данным пресс-службы ДЧС ЗКО, 12 декабря поступило сообщение о том, что из балконного окна квартиры, расположенной на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, виден сильный дым.

Фото: Zakon.kz/Алекса Новикова

"Оперативно прибывшие к месту вызова пожарные подразделения обнаружили, что в квартире открытым пламенем горели личные вещи и мебель. Тушение пожара было осложнено хлопком газовоздушной смеси, в результате которого были выбиты оконная рама и балконная перегородка. Благодаря своевременной эвакуации жителей дома, проведенной спасателями, тяжелых последствий удалось избежать", – сообщили в ДЧС по ЗКО.