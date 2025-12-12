#Казахстан в сравнении
Происшествия

Мощный взрыв прогремел в пятиэтажном доме в Уральске

Окна, взрыв в доме, Уральск, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 16:37 Фото: Zakon.kz/Алекса Новикова
12 декабря около 15.00 на третьем этаже дома №1 по улице Циолковского в Уральске прогремел взрыв, передает корреспондент Zakon.kz.

Момент ЧП очевидцы успели снять на видео. Судя по кадрам, пожарные пытались попасть в квартиру через балкон с помощью пожарной лестницы. Однако в какой-то момент произошел взрыв, от которого выбило оконные рамы и балкон горящей квартиры.

По данным пресс-службы ДЧС ЗКО, 12 декабря поступило сообщение о том, что из балконного окна квартиры, расположенной на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, виден сильный дым.

Фото: Zakon.kz/Алекса Новикова

"Оперативно прибывшие к месту вызова пожарные подразделения обнаружили, что в квартире открытым пламенем горели личные вещи и мебель. Тушение пожара было осложнено хлопком газовоздушной смеси, в результате которого были выбиты оконная рама и балконная перегородка. Благодаря своевременной эвакуации жителей дома, проведенной спасателями, тяжелых последствий удалось избежать", – сообщили в ДЧС по ЗКО.

Фото: Zakon.kz/Алекса Новикова

По данным ДЧС, пострадавших среди жителей и сотрудников не оказалось. По предварительным данным соседей, в квартире никто не проживал. Причину пожара предстоит выяснить специалистам.

Алекса Новикова
