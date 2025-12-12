Шесть человек эвакуировали из-за снежного заноса в Алматинской области
Фото: Zakon.kz
В Енбекшиказахском районе, между поселками Кырбалтабай и Екпинди, из-за неблагоприятных погодных условий в сугробе застряли два автомобиля, сообщает Zakon.kz.
На помощь людям, оказавшимся в снежной западне, пришли сотрудники МЧС.
"Проведены аварийно-спасательные мероприятия, в ходе которых шесть пассажиров были эвакуированы и доставлены по месту жительства. Все эвакуированные чувствуют себя хорошо, медицинская помощь не потребовалась", – рассказали там.
Ранее жителей Алматы и области предупредили о надвигающемся гололеде и сильном морозе.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript