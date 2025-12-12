#Казахстан в сравнении
Происшествия

Шесть человек эвакуировали из-за снежного заноса в Алматинской области

Закрытая трасса, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, заносы, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 19:20 Фото: Zakon.kz
В Енбекшиказахском районе, между поселками Кырбалтабай и Екпинди, из-за неблагоприятных погодных условий в сугробе застряли два автомобиля, сообщает Zakon.kz.

На помощь людям, оказавшимся в снежной западне, пришли сотрудники МЧС.

"Проведены аварийно-спасательные мероприятия, в ходе которых шесть пассажиров были эвакуированы и доставлены по месту жительства. Все эвакуированные чувствуют себя хорошо, медицинская помощь не потребовалась", – рассказали там.

Ранее жителей Алматы и области предупредили о надвигающемся гололеде и сильном морозе.

Ирина Мишура
