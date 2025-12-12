МВД Казахстана обратилось к водителям с важным заявлением

Министерство внутренних дел Казахстана 12 декабря призвало водителей воздерживаться от поездок во время неблагоприятных погодных условий, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на многочисленные предупреждения о буранах, сильном ветре и гололеде, часть водителей продолжает выезжать на загородные дороги, что приводит к осложнению дорожной ситуации, сообщили в ведомстве.

По данным МВД, в регионах фиксируются случаи застревания автомобилей на трассах. Такие инциденты создают угрозу для участников движения и требуют привлечения дополнительных сил полиции для эвакуации машин и обеспечения безопасности.

Опубликованные кадры с мест событий показывают работу сотрудников полиции, которые в условиях сильной метели помогают водителям, сопровождают транспорт и проводят подсыпку противогололедных материалов. В ведомстве подчеркнули, что принятие ограничений и временных перекрытий движения направлено исключительно на предотвращение аварий и сохранение жизни граждан.

"Требования сотрудников полиции и установленные ограничения должны выполняться всеми участниками дорожного движения", – отметили в МВД.

Водителям рекомендовано учитывать штормовые предупреждения, планировать маршруты с учетом погодных условий и по возможности отказываться от поездок в часы неблагоприятной погоды.

В Астане и 17 областях Казахстана на 13-15 декабря синоптики объявили штормовое предупреждение.

