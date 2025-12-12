#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
522.38
612.6
6.54
События

МВД Казахстана обратилось к водителям с важным заявлением

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 23:02 Фото: polisia.kz
Министерство внутренних дел Казахстана 12 декабря призвало водителей воздерживаться от поездок во время неблагоприятных погодных условий, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на многочисленные предупреждения о буранах, сильном ветре и гололеде, часть водителей продолжает выезжать на загородные дороги, что приводит к осложнению дорожной ситуации, сообщили в ведомстве.

По данным МВД, в регионах фиксируются случаи застревания автомобилей на трассах. Такие инциденты создают угрозу для участников движения и требуют привлечения дополнительных сил полиции для эвакуации машин и обеспечения безопасности.

Опубликованные кадры с мест событий показывают работу сотрудников полиции, которые в условиях сильной метели помогают водителям, сопровождают транспорт и проводят подсыпку противогололедных материалов. В ведомстве подчеркнули, что принятие ограничений и временных перекрытий движения направлено исключительно на предотвращение аварий и сохранение жизни граждан.

"Требования сотрудников полиции и установленные ограничения должны выполняться всеми участниками дорожного движения", – отметили в МВД.

Водителям рекомендовано учитывать штормовые предупреждения, планировать маршруты с учетом погодных условий и по возможности отказываться от поездок в часы неблагоприятной погоды.

В Астане и 17 областях Казахстана на 13-15 декабря синоптики объявили штормовое предупреждение.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Видео Жулдыз Абдукаримовой с дочерью в шикарных платьях взбудоражило Казнет
23:35, 12 декабря 2025
Видео Жулдыз Абдукаримовой с дочерью в шикарных платьях взбудоражило Казнет
МВД Казахстана обратилось к водителям с важной информацией
23:34, 03 ноября 2025
МВД Казахстана обратилось к водителям с важной информацией
МВД Казахстана обратилось к водителям с важной информацией
00:03, 11 декабря 2025
МВД Казахстана обратилось к водителям с важной информацией
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: