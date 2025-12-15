#Казахстан в сравнении
Происшествия

"Покореженная ГАЗель, снесенная автовышка": ночная авария развернулась на трассе Алматы

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 02:02 Фото: Zakon.kz
Ночью 16 декабря в Алматы на Северном кольце в микрорайоне Кокмайса шли осветительные работы. В этот момент на трассе развернулось ДТП, сообщает Zakon.kz.

По данным специального корреспондента Zakon.kz, как рассказал водитель Daewoo Nexia, в момент происшествия он двигался по Северному кольцу в южном направлении.

Свет на дороге отсутствовал, вышки стояли, а рабочие были заняты работой.

Фото: Zakon.kz

Тогда водитель легковой машины и заметил, что сзади него на высокой скорости движется ГАЗель.

Фото: Zakon.kz

Водитель Nexia двигался по среднему ряду, а ГАЗель – по левому. После ГАЗель обошла первую вышку, пристроившись вслед за Nexia.

Фото: Zakon.kz

Неожиданно она ушла обратно в левый ряд. В какой-то момент водитель ГАЗели на полном ходу влетел в вышку.

Фото: Zakon.kz

От мощного удара вышку отбросило вперед, на пару десятков метров.

Фото: Zakon.kz

ГАЗель тем временем подлетела в воздух и приземлилась прямо на Daewoo Nexia.

Фото: Zakon.kz

В автомобиле ехала пожилая супружеская пара и, по счастливой случайности, она не пострадала.

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП кабину ГАЗели сильно искорежило и пострадал ее водитель. Также пострадал работник автовышки.

Фото: Zakon.kz

Водитель Nexia рассказал, что предположительно водитель ГАЗели находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что праворульная машина с газовым оборудованием залетела под фуру в Алматы.

Аксинья Титова
