"Покореженная ГАЗель, снесенная автовышка": ночная авария развернулась на трассе Алматы
По данным специального корреспондента Zakon.kz, как рассказал водитель Daewoo Nexia, в момент происшествия он двигался по Северному кольцу в южном направлении.
Свет на дороге отсутствовал, вышки стояли, а рабочие были заняты работой.
Фото: Zakon.kz
Тогда водитель легковой машины и заметил, что сзади него на высокой скорости движется ГАЗель.
Фото: Zakon.kz
Водитель Nexia двигался по среднему ряду, а ГАЗель – по левому. После ГАЗель обошла первую вышку, пристроившись вслед за Nexia.
Фото: Zakon.kz
Неожиданно она ушла обратно в левый ряд. В какой-то момент водитель ГАЗели на полном ходу влетел в вышку.
Фото: Zakon.kz
От мощного удара вышку отбросило вперед, на пару десятков метров.
Фото: Zakon.kz
ГАЗель тем временем подлетела в воздух и приземлилась прямо на Daewoo Nexia.
Фото: Zakon.kz
В автомобиле ехала пожилая супружеская пара и, по счастливой случайности, она не пострадала.
Фото: Zakon.kz
В результате ДТП кабину ГАЗели сильно искорежило и пострадал ее водитель. Также пострадал работник автовышки.
Фото: Zakon.kz
Водитель Nexia рассказал, что предположительно водитель ГАЗели находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее сообщалось, что праворульная машина с газовым оборудованием залетела под фуру в Алматы.