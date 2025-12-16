#Казахстан в сравнении
Происшествия

Загорелась мебель: десятки человек вывели из задымленной многоэтажки в Костанае

спасатель, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 17:47 Фото: скриншот видео
16 декабря 2025 года спасатели МЧС эвакуировали 20 человек из задымленной многоэтажки, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, сегодня, 16 декабря, в городе Костанае на пульт 112 поступило сообщение о сильном задымлении в многоквартирном жилом доме по проспекту Кобыланды батыра.

"По прибытии установлено, что в пятиэтажном многоквартирном жилом доме на втором этаже произошло загорание мебели и домашних вещей. Силами огнеборцев с верхних этажей по лестничному маршу эвакуированы 20 человек", – сообщили в ведомстве.

Пожар ликвидирован. В результате происшествия пострадавших нет. Причина устанавливается.

Ранее из задымленного дома в Жезказгане спасатели вывели девять человек.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
