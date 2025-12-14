Девять человек вывели спасатели из задымленного дома в Жезказгане
Фото: Zakon.kz
Спасатели МЧС эвакуировали девять человек при пожаре в Жезказгане, сообщает Zakon.kz.
Пожар в одной из квартир многоэтажного жилого дома разгорелся в ночь на 14 декабря 2025 года.
"По прибытии противопожарных подразделений было установлено сильное задымление, создававшее угрозу для жильцов дома", – говорится в сообщении МЧС.
На место происшествия прибыли силы и средства департамента по ЧС.
"Сотрудники сразу приступили к разведке и эвакуации людей. Силами МЧС эвакуировано 9 человек, в том числе 4 ребенка. Еще 72 жильца покинули дом самостоятельно". МЧС РК
Возгорание произошло в спальне четырехкомнатной квартиры. Пожар был оперативно ликвидирован.
Ночью 13 декабря два человека погибли, еще 11 госпитализированы в больницу в результате взрыва в кафе в Карагандинской области.
