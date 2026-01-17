10 человек и кошку спасли карагандинские пожарные из задымленного дома
Сотрудники МЧС эвакуировали 10 человек и спасли домашнюю кошку при пожаре в Караганде, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в МЧС, загорелись личные вещи в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Лободы.
"Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС с использованием спасательного колпака были спасены 2 человека, по лестничному маршу эвакуированы 8 человек. Для обогрева жильцов была задействована специальная техника "Вахтовка". В настоящее время в пункт обогрева доставлены 7 жителей дома, в том числе 2 ребенка".
На месте медики ЦМК МЧС оказывали необходимую помощь эвакуированным.
Также во время пожара был спасен домашний питомец, отравившийся продуктами горения. Спасатели обнаружили кошку без сознания в квартире и вынесли ее на свежий воздух. Животному была оказана первая помощь с применением дыхательного аппарата. После стабилизации состояния кошка была передана владельцу.
"Хозяин животного выразил благодарность спасателям за оперативные и профессиональные действия", – говорится в сообщении.
Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
