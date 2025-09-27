В центре Астаны выявлена "студия извращений"

В Астане полиция пресекла деятельность подпольной "БДСМ-студии". В пресс-службе столичного Департамента полиции (ДП) рассказали подробности, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, студия функционировала в подвальном помещении одного из жилых комплексов на левобережье столицы.

"Заведение было выявлено через размещенную рекламу в социальных сетях. По данному факту установлен владелец помещения для проведения дальнейшей проверки и привлечения к установленной законом ответственности". Пресс-служба ДП Астаны

Стражи порядка напомнили, что любая деятельность, направленная на развращение населения и противоречащая нормам общественной морали, будет жестко пресекаться в рамках действующего законодательства.

Также казахстанцев призывают быть бдительными, сообщать в органы внутренних дел обо всех фактах подозрительной деятельности и рекламы сомнительных "услуг" в интернете.

