Происшествия

Пять человек спасли из задымленного дома в ВКО

спасение, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 23:32 Фото: скриншот видео
В городе Шемонаиха Восточно-Казахстанской области пожарные спасли пять человек из задымленного многоквартирного дома, сообщает Zakon.kz.

Пожар произошел в третьем микрорайоне, в квартире на пятом этаже многоквартирного жилого дома.

"В зале квартиры загорелись мебель и личные вещи, густой дым быстро распространился по подъезду. Сотрудниками МЧС из задымленной зоны спасено 5 человек – помощь также оказали сотрудники районного отдела полиции, которые оказались рядом", – говорится в сообщении.

17 жителей смогли самостоятельно покинуть задымленный подъезд до прибытия экстренных служб.

Пожар был потушен в кратчайшие сроки. Причина возгорания устанавливается.

16 декабря 2025 года спасатели МЧС эвакуировали 20 человек из задымленной многоэтажки в Костанае.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Последние
Популярные
