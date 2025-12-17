Пять человек спасли из задымленного дома в ВКО

Фото: скриншот видео

В городе Шемонаиха Восточно-Казахстанской области пожарные спасли пять человек из задымленного многоквартирного дома, сообщает Zakon.kz.

Пожар произошел в третьем микрорайоне, в квартире на пятом этаже многоквартирного жилого дома. "В зале квартиры загорелись мебель и личные вещи, густой дым быстро распространился по подъезду. Сотрудниками МЧС из задымленной зоны спасено 5 человек – помощь также оказали сотрудники районного отдела полиции, которые оказались рядом", – говорится в сообщении. 17 жителей смогли самостоятельно покинуть задымленный подъезд до прибытия экстренных служб. Пожар был потушен в кратчайшие сроки. Причина возгорания устанавливается. 16 декабря 2025 года спасатели МЧС эвакуировали 20 человек из задымленной многоэтажки в Костанае.



