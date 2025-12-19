Не принимайте вещи от незнакомцев: полицейские обратились к казахстанцам

Пресс-служба МВД РК призвала казахстанцев не соглашаться переносить или доставлять сумки и посылки от незнакомых лиц, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в ведомстве, внутри могут находиться оружие, наркотические средства, боеприпасы, похищенные деньги либо иные запрещенные предметы.





"Фраза "я просто передал, не знал, что внутри" не освобождает от ответственности. В таких случаях возможно привлечение к ответственности как соучастника преступления. Будьте бдительны к любым подозрительным просьбам и отказывайтесь от вещей, принадлежащих незнакомым людям", – говорится в сообщении.

При возникновении угрозы или давления казахстанцев призвали незамедлительно сообщать по номеру "102".

Ранее полиция напомнила казахстанцам о том, что в период праздников мошенники могут легко воспользоваться ситуацией и обмануть на деньги.