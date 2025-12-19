#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
517.66
606.49
6.44
Происшествия

Не принимайте вещи от незнакомцев: полицейские обратились к казахстанцам

полиция обратилась к казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 21:52 Фото: polisia.kz
Пресс-служба МВД РК призвала казахстанцев не соглашаться переносить или доставлять сумки и посылки от незнакомых лиц, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в ведомстве, внутри могут находиться оружие, наркотические средства, боеприпасы, похищенные деньги либо иные запрещенные предметы.


"Фраза "я просто передал, не знал, что внутри" не освобождает от ответственности. В таких случаях возможно привлечение к ответственности как соучастника преступления. Будьте бдительны к любым подозрительным просьбам и отказывайтесь от вещей, принадлежащих незнакомым людям", – говорится в сообщении.

При возникновении угрозы или давления казахстанцев призвали незамедлительно сообщать по номеру "102".

Ранее полиция напомнила казахстанцам о том, что в период праздников мошенники могут легко воспользоваться ситуацией и обмануть на деньги.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
К казахстанцам обратились из-за оригинала документов
19:00, 16 мая 2025
К казахстанцам обратились из-за оригинала документов
Антикор обратился с важным заявлением к казахстанцам
15:12, 18 апреля 2024
Антикор обратился с важным заявлением к казахстанцам
МВД обратилось к казахстанцам из-за "срочного сообщения", рассылаемого по WhatsApp
13:01, 25 августа 2025
МВД обратилось к казахстанцам из-за "срочного сообщения", рассылаемого по WhatsApp
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: