Происшествия

После четырех дней поиска охотника нашли мертвым в Атырауской области

пропавшего охотника нашли мертвым, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 22:45 Фото: pixabay
В Атырауской области обнаружили тело 61-летнего мужчины, который отправился на охоту с товарищами и пропал. Его останки нашли в зарослях камыша, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, пропавшего искали последние четыре дня. В воскресенье он выехал на охоту вместе с двумя друзьями. На следующий день мужчины сообщили, что потеряли Отебая Сабырова, и сами вернулись в город. После этого спасатели и полицейские начали поиски, которые не останавливали ни днем, ни ночью.

19 декабря тело Отебая нашли среди камышей. Накануне родственники заявили, что начали подозревать в случившемся людей, которые в день пропажи были вместе с ним.

"В Жылыойском районе среди камышей было обнаружено тело мужчины 1964 года рождения, числившегося пропавшим без вести. Напомним, в розыск мужчина был объявлен 15 декабря. В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит". Старший инспектор отдела ДП Атырауской области Дина Максотова

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменили правила охоты на животных и птиц.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
