#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
511.26
597.61
6.32
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
511.26
597.61
6.32
Происшествия

В Атырауской области обнаружены тела ранее пропавших супругов

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 19:00 Фото: Zakon.kz
В Кызылкогинском районе Атырауской области обнаружены тела супругов, которые ранее без вести пропали вместе со взрослыми детьми, передает корреспондент Zakon.kz.

Сообщается, что в настоящее время продолжаются поисковые мероприятия по установлению местонахождения еще двух человек, также заявленных как пропавшие.

Как сообщили в пресс-службе ДП Атырауской области, личности подозреваемых уже установлены.

Правоохранительные органы проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на их задержание.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Иная информация в интересах следствия на данном этапе не разглашается", – отметили в полиции.

В ведомстве также призвали пользователей социальных сетей доверять исключительно официальным источникам информации и воздерживаться от распространения недостоверных и непроверенных сведений.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 19:00
В Атырау возбуждено уголовное дело после загадочного исчезновения целой семьи

Напомним, целая семья из четырех человек пропала осенью 2025 года. Заявление в полицию о пропаже родственники написали лишь в декабре.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Канбетова
Динара Канбетова
Читайте также
Тело пропавшего мужчины нашли в автомобиле в Атырауской области
08:42, 08 января 2025
Тело пропавшего мужчины нашли в автомобиле в Атырауской области
На берегу реки Урал обнаружили тело мужчины
16:46, 05 ноября 2023
На берегу реки Урал обнаружили тело мужчины
Тело пропавшего в Жетысуской области мужчины обнаружили на дне реки
16:53, 27 апреля 2024
Тело пропавшего в Жетысуской области мужчины обнаружили на дне реки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: