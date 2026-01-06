В Атырауской области обнаружены тела ранее пропавших супругов
Фото: Zakon.kz
В Кызылкогинском районе Атырауской области обнаружены тела супругов, которые ранее без вести пропали вместе со взрослыми детьми, передает корреспондент Zakon.kz.
Сообщается, что в настоящее время продолжаются поисковые мероприятия по установлению местонахождения еще двух человек, также заявленных как пропавшие.
Как сообщили в пресс-службе ДП Атырауской области, личности подозреваемых уже установлены.
Правоохранительные органы проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на их задержание.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Иная информация в интересах следствия на данном этапе не разглашается", – отметили в полиции.
В ведомстве также призвали пользователей социальных сетей доверять исключительно официальным источникам информации и воздерживаться от распространения недостоверных и непроверенных сведений.
Напомним, целая семья из четырех человек пропала осенью 2025 года. Заявление в полицию о пропаже родственники написали лишь в декабре.
