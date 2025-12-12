#Казахстан в сравнении
Происшествия

Две кровавые расправы за час предотвратил СОБР в Алматы

место происшествия в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 16:27 Фото: ДП Алматы
В Алматы ссора между охранниками клуба и посетителями едва не закончилась поножовщиной, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП), сначала на пульт полиции поступил вызов о том, что около одного из ночных клубов двое мужчин с масками на лицах и большим ножом пришли для разрешения конфликта.

"Благодаря быстрому реагированию сотрудников Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) потенциально опасная ситуация была локализована на месте, мужчины обезврежены, и ситуация не переросла в преступление. В ходе проверки выяснилось, что конфликт возник между посетителями и охранниками клуба", – сообщили в ДП.

Сразу после этого поступил вызов о конфликте между мужчиной и женщиной недалеко от этого района. Полицейские оперативно прибыли на место происшествия. Женщина ударила мужчину бутылкой по лицу. Сотрудники СОБР оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и доставили участников инцидента в подразделение полиции для разбирательства.

В полиции 12 декабря также рассказали о переходе на усиленный режим в преддверии праздников.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
