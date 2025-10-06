#АЭС в Казахстане
Происшествия

Разборки алматинских водителей на трассе привлекли внимание полиции

в Алматы полиция расследует драку водителей на дороге и угрозы ножом, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 18:23 Фото: Zakon.kz
В соцсети распространилось видео драки водителей на трассе. В какой-то момент один из участников потасовки достал из сумки нож и начал размахивать им. Очевидцы пытались разнять дерущихся. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП города Алматы.

Выяснилось, что личности участников конфликта установлены, принимаются меры к их задержанию. По данному факту Управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело.

"Действия каждого из них будут всесторонне проверены, и по результатам следствия будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством РК. Вместе с тем полиция напоминает, что любые конфликтные ситуации необходимо решать исключительно в правовом поле. Агрессия и насилие не являются способом решения споров и влекут за собой уголовную ответственность". Пресс-служба ДП города Алматы


Ранее сообщалось, что сильно пьяный казахстанец в полицейской форме уснул за рулем авто и устроил потасовку в скорой.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
