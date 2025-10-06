Разборки алматинских водителей на трассе привлекли внимание полиции

В соцсети распространилось видео драки водителей на трассе. В какой-то момент один из участников потасовки достал из сумки нож и начал размахивать им. Очевидцы пытались разнять дерущихся. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП города Алматы.

Выяснилось, что личности участников конфликта установлены, принимаются меры к их задержанию. По данному факту Управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело. "Действия каждого из них будут всесторонне проверены, и по результатам следствия будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством РК. Вместе с тем полиция напоминает, что любые конфликтные ситуации необходимо решать исключительно в правовом поле. Агрессия и насилие не являются способом решения споров и влекут за собой уголовную ответственность". Пресс-служба ДП города Алматы

