Поездка на вызов обернулась трагедией: пожарная машина попала в ДТП в Жанаозене

В соцсетях распространилась информация о том, что пожарные попали в смертельную аварию в Жанаозене. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП Мангистауской области.

В полиции подтвердили данный факт. Выяснилось, что ночью 18 января на улице Маната произошло ДТП с участием машины Lifan и пожарного автомобиля, направлявшегося на вызов.

"От столкновения пожарная автомашина совершила наезд на ограждение и частный дом. В результате происшествия два человека погибли, пятеро пострадавших, в том числе трое сотрудников противопожарной службы, доставлены в медицинские учреждения", – рассказали в ведомстве.

Как уточняется, начато досудебное расследование, в рамках которого будут установлены обстоятельства и причины произошедшего.

Данное дело находится на контроле у руководства Департамента полиции Мангистауской области.

Ранее сообщалось, что под Алматы автомобиль разорвало на части, в результате чего погиб один человек и еще пятеро получили различные травмы.