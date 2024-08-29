Землетрясение произошло недалеко от Алматы

Ночью 29 августа 2024 года недалеко от Алматы зарегистрировали землетрясение, сообщает Zakon.kz.

По данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, 29 августа в 01:47 зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого располагался в 24 км на юго-запад от Алматы на территории Казахстана.

Координаты эпицентра: 43.125º с.ш. 76.659º в.д. Глубина: 10 км.

Энергетический класс землетрясения: 7.7.

Магнитуда MPV: 3.7.

Сведений об ощутимости нет.

10 августа сейсмологи зарегистрировали землетрясение недалеко от Тараза.