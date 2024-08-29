Землетрясение произошло недалеко от Алматы
Фото: Zakon.kz
Ночью 29 августа 2024 года недалеко от Алматы зарегистрировали землетрясение, сообщает Zakon.kz.
По данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, 29 августа в 01:47 зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого располагался в 24 км на юго-запад от Алматы на территории Казахстана.
- Координаты эпицентра: 43.125º с.ш. 76.659º в.д. Глубина: 10 км.
- Энергетический класс землетрясения: 7.7.
- Магнитуда MPV: 3.7.
- Сведений об ощутимости нет.
10 августа сейсмологи зарегистрировали землетрясение недалеко от Тараза.
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