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Землетрясение произошло недалеко от Алматы

Сейсмограмма, сейсмометр, землетрясение в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 11:09 Фото: Zakon.kz
Ночью 29 августа 2024 года недалеко от Алматы зарегистрировали землетрясение, сообщает Zakon.kz.

По данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, 29 августа в 01:47 зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого располагался в 24 км на юго-запад от Алматы на территории Казахстана.

  • Координаты эпицентра: 43.125º с.ш. 76.659º в.д. Глубина: 10 км.
  • Энергетический класс землетрясения: 7.7.
  • Магнитуда MPV: 3.7.
  • Сведений об ощутимости нет.

10 августа сейсмологи зарегистрировали землетрясение недалеко от Тараза.

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