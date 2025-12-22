#Казахстан в сравнении
Происшествия

Экскаваторщик оставил сотни жителей Актобе без воды – ему грозит крупный штраф

Экскаваторщик оставил сотни жителей Актобе без воды, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 20:01 Фото: pixabay
Актюбинец на экскаваторе проводил земляные работы и повредил электрокабель Тамдинского водозабора. В результате сотни человек остались без воды, сообщает Zakon.kz.

"Диапазон" уточнил, что авария произошла 20 декабря в районе Авиагородка, из-за этого без воды остались жители Авиагородка, ГМЗ, 11-го, 12-го микрорайонов, жилых массивов "Думан" и "Кокжиде".

Работники аварийных служб срочно занялись восстановительными работами. Без воды жители пробыли весь день. А полицейским пришлось искать виновника и привлекать его к ответственности.

"Сотрудники полиции установили и задержали виновника аварии, им оказался 45-летний житель Актобе. Размер причиненного материального ущерба еще устанавливают, начато досудебное расследование. Во избежание аварийных ситуаций и перебоев в жизнеобеспечении города проведение земляных работ должно согласовываться с уполномоченными службами", – рассказали полицейские.

На экскаваторщика возбуждено дело по ст. 204 УК РК "Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества". За такое правонарушение предусмотрен штраф в размере до 80 МРП (314 560 тенге), общественные работы либо арест сроком до 20 суток.

При крупном ущербе штраф может достичь двух тысяч МРП (7 млн 864 тыс. тенге), либо обвиняемого могут наказать лишением или ограничением свободы сроком до двух лет.

Между тем инвесторы из КНР откроют в Таразе завод по производству смарт-технологий для управления водными ресурсами и ирригационными системами.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
