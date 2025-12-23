#Казахстан в сравнении
Происшествия

Водитель наехал на главную новогоднюю елку в Туркестанской области

Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 19:54 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Сарыагашском районе Туркестанской области водитель повредил главную новогоднюю елку. Инцидент произошел 23 декабря около 03:00. Автомобиль наехал на праздничное украшение на центральной площади, после чего водитель покинул место происшествия, сообщает Zakon.kz.

Установить нарушителя удалось благодаря записям камер видеонаблюдения. Выяснилось, что молодой человек за рулем ВАЗ-2105 пытался объехать елку, но не справился с управлением.

"Водитель самостоятельно восстановил елку и пообещал больше не повторять подобных действий. В отношении него применены административные меры, а автомобиль помещен на штрафстоянку", – говорится в сообщении пресс-службы ДП Туркестанской области.

Ранее сотрудники Департамента полиции Астаны обращались к местным жителям с важным предупреждением по поводу экстремального вождения на дорогах столицы.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
