Водитель наехал на главную новогоднюю елку в Туркестанской области

В Сарыагашском районе Туркестанской области водитель повредил главную новогоднюю елку. Инцидент произошел 23 декабря около 03:00. Автомобиль наехал на праздничное украшение на центральной площади, после чего водитель покинул место происшествия, сообщает Zakon.kz.

Установить нарушителя удалось благодаря записям камер видеонаблюдения. Выяснилось, что молодой человек за рулем ВАЗ-2105 пытался объехать елку, но не справился с управлением.

"Водитель самостоятельно восстановил елку и пообещал больше не повторять подобных действий. В отношении него применены административные меры, а автомобиль помещен на штрафстоянку", – говорится в сообщении пресс-службы ДП Туркестанской области.

