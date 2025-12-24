#Казахстан в сравнении
Происшествия

Задымление произошло в метро Алматы: пассажиров экстренно эвакуировали

Метрополитен, метро, общественный транспорт, работники метро, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 20:11 Фото: Zakon.kz
В Алматы на станции метро "Абай" 24 декабря произошло кратковременное нарушение в работе метрополитена, предположительно связанное с коротким замыканием, сообщает Zakon.kz.

Как. сообщили в ДЧС города Алматы, сигнал о происшествии поступил на пульт службы "112" от диспетчера метрополитена. На место оперативно были направлены силы и средства ДЧС. В ходе осмотра признаков открытого горения выявлено не было.

По информации метрополитена, машинист своевременно принял меры по остановке поезда и организовал высадку пассажиров. Состав был направлен в депо для проведения технической проверки. В настоящее время причины инцидента устанавливаются, проводится компьютерная диагностика оборудования.

Для обеспечения перевозок был задействован резервный состав. Движение поездов восстановили в течение 15 минут. Метрополитен продолжает работу в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что LRT могут запустить раньше в Астане. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
