#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
506.7
593.14
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
506.7
593.14
6.53
Общество

Ликвидация ОПГ и 323 кг наркотиков: масштабные задержания провело МВД по Казахстану

наркотики, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 10:44 Фото: YouTube/PolisiaKz
В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана 21 января 2026 года рассказали подробности масштабной спецоперации, проведенной в рамках принципа "Закон и порядок", сообщает Zakon.kz.

Всего за 20 дней на территории страны проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

"С начала года ликвидирована крупная нарколаборатория, пресечена деятельность двух организованных преступных групп, а также выявлен 81 факт сбыта наркотических средств. Из незаконного оборота изъято 323 кг наркотиков, в том числе 155 кг синтетических видов, что позволило не допустить распространение порядка 465 тыс. разовых доз и сохранить жизни и здоровье населения".Пресс-служба МВД РК

В ведомстве отметили, что крупные изъятия зафиксированы в ряде регионов:

  • В Астане задержан гражданин Венгрии. У него изъяты различные виды наркотиков каннабисной и синтетической группы общим весом 1,5 кг.
  • В Акмолинской области злоумышленница задержана с поличным при закладке. Изъято 280 свертков с психотропным веществом мефедрон общим весом 275 гр.
  • В Восточно-Казахстанской области пресечена попытка сбыта, изъято психотропное вещество α-PVP общим весом 413 гр.
  • В Жамбылской области за сбыт наркотиков задержан житель Талдыкоргана, у которого изъято 44 кг марихуаны. Также задержан житель Алматинской области с синтетическими наркотиками весом 960 гр., который намеревался их сбыть.
  • В Западно-Казахстанской области пресечен сбыт психотропных веществ, изъяты синтетические наркотики α-PVP общим весом 300 гр.
"Все фигуранты водворены в изоляторы временного содержания".Пресс-служба МВД РК

Как подчеркнули в Министерстве внутренних дел РК, противодействие наркопреступности является приоритетным направлением обеспечения безопасности страны.

"Любые попытки распространения наркотиков будут решительно и неотвратимо пресекаться", – добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее казахстанцам показали, как распознать возможную наркозависимость.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В Казахстане задержаны 12 лидеров ОПГ – МВД
10:04, 18 августа 2025
В Казахстане задержаны 12 лидеров ОПГ – МВД
В Казахстане ликвидировали ОПГ: кадры задержания участников показало МВД
10:39, 21 ноября 2024
В Казахстане ликвидировали ОПГ: кадры задержания участников показало МВД
Более 11 тонн наркотиков изъято из незаконного оборота с начала 2025 года – МВД РК
14:03, 28 августа 2025
Более 11 тонн наркотиков изъято из незаконного оборота с начала 2025 года – МВД РК
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: