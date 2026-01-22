Ликвидация ОПГ и 323 кг наркотиков: масштабные задержания провело МВД по Казахстану

В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана 21 января 2026 года рассказали подробности масштабной спецоперации, проведенной в рамках принципа "Закон и порядок", сообщает Zakon.kz.

Всего за 20 дней на территории страны проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

"С начала года ликвидирована крупная нарколаборатория, пресечена деятельность двух организованных преступных групп, а также выявлен 81 факт сбыта наркотических средств. Из незаконного оборота изъято 323 кг наркотиков, в том числе 155 кг синтетических видов, что позволило не допустить распространение порядка 465 тыс. разовых доз и сохранить жизни и здоровье населения". Пресс-служба МВД РК

В ведомстве отметили, что крупные изъятия зафиксированы в ряде регионов:

В Астане задержан гражданин Венгрии. У него изъяты различные виды наркотиков каннабисной и синтетической группы общим весом 1,5 кг.

В Акмолинской области злоумышленница задержана с поличным при закладке. Изъято 280 свертков с психотропным веществом мефедрон общим весом 275 гр.

В Восточно-Казахстанской области пресечена попытка сбыта, изъято психотропное вещество α-PVP общим весом 413 гр.

В Жамбылской области за сбыт наркотиков задержан житель Талдыкоргана, у которого изъято 44 кг марихуаны. Также задержан житель Алматинской области с синтетическими наркотиками весом 960 гр., который намеревался их сбыть.

В Западно-Казахстанской области пресечен сбыт психотропных веществ, изъяты синтетические наркотики α-PVP общим весом 300 гр.

"Все фигуранты водворены в изоляторы временного содержания". Пресс-служба МВД РК

Как подчеркнули в Министерстве внутренних дел РК, противодействие наркопреступности является приоритетным направлением обеспечения безопасности страны.

"Любые попытки распространения наркотиков будут решительно и неотвратимо пресекаться", – добавили в пресс-службе ведомства.

