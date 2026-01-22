Ликвидация ОПГ и 323 кг наркотиков: масштабные задержания провело МВД по Казахстану
Фото: YouTube/PolisiaKz
В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана 21 января 2026 года рассказали подробности масштабной спецоперации, проведенной в рамках принципа "Закон и порядок", сообщает Zakon.kz.
Всего за 20 дней на территории страны проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
"С начала года ликвидирована крупная нарколаборатория, пресечена деятельность двух организованных преступных групп, а также выявлен 81 факт сбыта наркотических средств. Из незаконного оборота изъято 323 кг наркотиков, в том числе 155 кг синтетических видов, что позволило не допустить распространение порядка 465 тыс. разовых доз и сохранить жизни и здоровье населения".Пресс-служба МВД РК
В ведомстве отметили, что крупные изъятия зафиксированы в ряде регионов:
- В Астане задержан гражданин Венгрии. У него изъяты различные виды наркотиков каннабисной и синтетической группы общим весом 1,5 кг.
- В Акмолинской области злоумышленница задержана с поличным при закладке. Изъято 280 свертков с психотропным веществом мефедрон общим весом 275 гр.
- В Восточно-Казахстанской области пресечена попытка сбыта, изъято психотропное вещество α-PVP общим весом 413 гр.
- В Жамбылской области за сбыт наркотиков задержан житель Талдыкоргана, у которого изъято 44 кг марихуаны. Также задержан житель Алматинской области с синтетическими наркотиками весом 960 гр., который намеревался их сбыть.
- В Западно-Казахстанской области пресечен сбыт психотропных веществ, изъяты синтетические наркотики α-PVP общим весом 300 гр.
"Все фигуранты водворены в изоляторы временного содержания".Пресс-служба МВД РК
Как подчеркнули в Министерстве внутренних дел РК, противодействие наркопреступности является приоритетным направлением обеспечения безопасности страны.
"Любые попытки распространения наркотиков будут решительно и неотвратимо пресекаться", – добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее казахстанцам показали, как распознать возможную наркозависимость.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript