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Законодательство РК

Более 150 человек: о задержании членов криминальных группировок рассказали в МВД

МВД, криминальная обстанова, борьба с преступными группами, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 09:42 Фото: МВД РК
Министерство внутренних дел отчиталось об итогах работы по противодействию организованной преступности, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, с начала 2024 года года по фактам создания, руководства и участия в организованных преступных группах зарегистрировано 36 уголовных дел, в том числе три – по транснациональным. Расследуются факты их финансирования и легализации имущества, добытого преступным путем.

По различным статьям Уголовного кодекса к ответственности привлечено более 150 представителей криминалитета.

"Во взаимодействии с правоохранительными органами стран ближнего зарубежья поставлен заслон иностранным криминальным элементам – своевременно пресекаются попытки их проникновения в нашу страну. Не допущены факты криминальных конфликтов на территории Казахстана с их участием. Совместно с КНБ пресечена деятельность представителей четырех особо опасных преступных групп в городе Шымкенте, Карагандинской и Кызылординской областях", – рассказал начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Принимаются меры по противодействию финансирования ОПГ и теневой экономике, в том числе совместно с Агентством финансового мониторинга. Выявлены правонарушения с ущербом государству на сумму свыше 11 млрд тенге.

Особо внимание уделяется недопущению криминализации подростковой среды. Прекращена противоправная деятельность 19 молодежных группировок, занимавшихся в основном вымогательствами среди учащихся школ, колледжей и вузов, а также хулиганствами и хранением оружия.

"Ключевым направлением остается пресечение криминальной деятельности групп, связанных с хищением имущества градообразующих предприятий и горно-обогатительных комбинатов. Совместно с КНБ и СГО проведены задержания нескольких преступных групп, наладивших в сговоре с работниками компаний "серые" схемы по хищению золота, металла и другой продукции предприятий, в том числе "Qarmet", "Казахмыс", "Казахалтын". Расследуются десятки эпизодов уголовных дел, в том числе по фактам создания, руководства и участия в ОПГ", – отметил Куандык Алпыс.

Совместно с заинтересованными государственными органами проводится последовательная работа по противодействию торговле людьми и связанными с ней правонарушениям. Выявлено и пресечено 137 фактов торговли людьми, в том числе девять случаев похищения людей и незаконного лишения свободы с целью эксплуатации.


16 июля 2024 года сообщалось о том, что в Алматы и Шымкенте задержали членов молодежных банд, которые устраивали криминальные разборки.

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