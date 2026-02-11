#Казахстан в сравнении
Происшествия

В ВКО раскрыли серию квартирных краж

Квартирные кражи в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 19:48 Фото: пресс-служба МВД
Серию квартирных краж раскрыли полицейские Восточно-Казахстанской области. Следователи выяснили, что преступная группа орудовала не только в Усть-Каменогорске, но и в соседних регионах, сообщает Zakon.kz.

Злоумышленники действовали по отработанной схеме: вскрывали пластиковые окна, через них проникали в квартиры и частные дома, рассказали в МВД 11 февраля 2026 года.

В начале января в полицию начали поступать заявления от жителей областного центра. Они заявили, что в отсутствие хозяев преступники попадали в жилые помещения, похищали ювелирные изделия и другие ценные вещи. В одном из эпизодов местом преступления стал частный дом, в другом – квартира в многоэтажке. По предварительным подсчетам, общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил пять миллионов тенге.

Похищенные ювелирные изделия сдавали в ломбарды соседних областей. Видеозаписи оттуда приобщены к материалам уголовных дел.

По каждому факту начато досудебное расследование. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили, что к совершению преступлений причастна целая группа, прибывшая в Усть-Каменогорск из другого региона.

В результате совместной работы полицейские Усть-Каменогорска и Астаны с помощью СОБР задержали всех участников преступной группы и водворили их в изолятор временного содержания. Теперь проверяется причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям на территории других регионов.

В МВД напоминают: большинство квартирных краж происходит днем, когда жильцов не бывает дома. Граждан призывают проявлять бдительность, обращать внимание на посторонних в подъездах и дворах, поддерживать связь с соседями, о подозрительных ситуациях немедленно сообщать по номеру 102.

Недавно Zakon.kz писал про задержание подозреваемых в квартирной краже на территории Алматы.

Фото Денис Брагин
Денис Брагин
