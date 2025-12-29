#Казахстан в сравнении
События

Россиянин, скрывавшийся от правосудия, выдан Грузией Казахстану

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 11:29 Фото: pexels
В Казахстан из Грузии экстрадировали гражданина России, подозреваемого в совершении тяжких преступлений, при содействии Генеральной прокуратуры, Интерпола и Министерства иностранных дел (МИД), сообщает Zakon.kz.

Так, по данным ведомства, его подозревают в том, что в 2022 году в Алматы он принимал участие в совершении похищений граждан и насильственном завладении их имуществом.

"Фигурант более трех лет скрывался от правосудия и находился в международном розыске".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Уже в сентябре 2025 года он был задержан в Грузии и по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирован в Казахстан.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

Известно, что за совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет, с конфискацией имущества.

27 декабря из Грузии в Казахстан экстрадировали еще одного человека. Его подозревают в неуплате налогов на сумму около 1,3 млрд тенге.

