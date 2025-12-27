#Казахстан в сравнении
Происшествия

Огонь охватил грузовик на трассе Алматы – Ташкент

Пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2025 12:20 Фото: Zakon.kz
Ночью 27 декабря в Жуалынском районе на 554-м километре автодороги Алматы – Ташкент загорелся грузовой автомобиль с прицепом. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые незамедлительно приступили к тушению огня, сообщает Zakon.kz.

Пожарным удалось спасти один прицеп с грузом и полностью предотвратить распространение огня на остальные части автомобиля и близлежащую территорию.

В министерстве уточнили, что во время инцидента никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Кокшетау произошло возгорание электрощитовой в двухэтажном многоквартирном жилом доме. Прибывшие на место пожарные оперативно справились с огнем, который охватил к тому времени 6 кв. м.

