Огонь охватил грузовик на трассе Алматы – Ташкент

Ночью 27 декабря в Жуалынском районе на 554-м километре автодороги Алматы – Ташкент загорелся грузовой автомобиль с прицепом. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые незамедлительно приступили к тушению огня, сообщает Zakon.kz.

Пожарным удалось спасти один прицеп с грузом и полностью предотвратить распространение огня на остальные части автомобиля и близлежащую территорию.

В министерстве уточнили, что во время инцидента никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Кокшетау произошло возгорание электрощитовой в двухэтажном многоквартирном жилом доме. Прибывшие на место пожарные оперативно справились с огнем, который охватил к тому времени 6 кв. м.