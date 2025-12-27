Огонь охватил грузовик на трассе Алматы – Ташкент
Фото: Zakon.kz
Ночью 27 декабря в Жуалынском районе на 554-м километре автодороги Алматы – Ташкент загорелся грузовой автомобиль с прицепом. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые незамедлительно приступили к тушению огня, сообщает Zakon.kz.
Пожарным удалось спасти один прицеп с грузом и полностью предотвратить распространение огня на остальные части автомобиля и близлежащую территорию.
В министерстве уточнили, что во время инцидента никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Кокшетау произошло возгорание электрощитовой в двухэтажном многоквартирном жилом доме. Прибывшие на место пожарные оперативно справились с огнем, который охватил к тому времени 6 кв. м.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript