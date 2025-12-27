#Казахстан в сравнении
Происшествия

Иностранцы поблагодарили казахстанских спасателей

спасатели помогли иностранцам на трассе в области Улытау, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2025 12:46 Фото: пресс-служба МЧС РК
В области Улытау на автодороге Петропавловск – Жезказган легковой автомобиль съехал с проезжей части в кювет, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ДЧС и бригада скорой медицинской помощи. Из автомобиля были эвакуированы пять человек.

"Двое взрослых были доставлены в медицинское учреждение бригадой скорой помощи. Оставшиеся три человека были эвакуированы в село Улытау, в медицинской помощи не нуждались".Пресс-служба МЧС РК

Как уточняется, все эвакуированные являются гражданами Узбекистана. Иностранцы выразили спасателям слова благодарности.

Ранее сообщалось, что огонь охватил грузовик на трассе Алматы – Ташкент.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Последние
Популярные
