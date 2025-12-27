Иностранцы поблагодарили казахстанских спасателей
Фото: пресс-служба МЧС РК
В области Улытау на автодороге Петропавловск – Жезказган легковой автомобиль съехал с проезжей части в кювет, сообщает Zakon.kz.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ДЧС и бригада скорой медицинской помощи. Из автомобиля были эвакуированы пять человек.
"Двое взрослых были доставлены в медицинское учреждение бригадой скорой помощи. Оставшиеся три человека были эвакуированы в село Улытау, в медицинской помощи не нуждались".Пресс-служба МЧС РК
Как уточняется, все эвакуированные являются гражданами Узбекистана. Иностранцы выразили спасателям слова благодарности.
Ранее сообщалось, что огонь охватил грузовик на трассе Алматы – Ташкент.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript