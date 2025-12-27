Иностранцы поблагодарили казахстанских спасателей

В области Улытау на автодороге Петропавловск – Жезказган легковой автомобиль съехал с проезжей части в кювет, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ДЧС и бригада скорой медицинской помощи. Из автомобиля были эвакуированы пять человек. "Двое взрослых были доставлены в медицинское учреждение бригадой скорой помощи. Оставшиеся три человека были эвакуированы в село Улытау, в медицинской помощи не нуждались". Пресс-служба МЧС РК Как уточняется, все эвакуированные являются гражданами Узбекистана. Иностранцы выразили спасателям слова благодарности. Ранее сообщалось, что огонь охватил грузовик на трассе Алматы – Ташкент.

