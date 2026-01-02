#Казахстан в сравнении
События

Почти нулевая видимость: автомобили съехали в кювет на трассе в ВКО

автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2026 12:20 Фото: скриншот видео
На 40-м км автодороги Усть-Каменогорск – Семей три автомобиля съехали с проезжей части, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в полиции 2 января 2025 года, причиной происшествия стало превышение скорости, а также несоответствие выбранного скоростного режима дорожным и погодным условиям.

Экипаж патрульной полиции обеспечил безопасность дорожного движения, оказал необходимую помощь водителям и содействовал эвакуации транспортных средств.

"Полиция призывает граждан строго соблюдать правила дорожного движения, в зимний период выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и быть предельно внимательными за рулем", – отметили в МВД.

Ранее водителя грузовика вызволили из снежного плена в Мангистау.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
