Почти нулевая видимость: автомобили съехали в кювет на трассе в ВКО

На 40-м км автодороги Усть-Каменогорск – Семей три автомобиля съехали с проезжей части, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в полиции 2 января 2025 года, причиной происшествия стало превышение скорости, а также несоответствие выбранного скоростного режима дорожным и погодным условиям. Экипаж патрульной полиции обеспечил безопасность дорожного движения, оказал необходимую помощь водителям и содействовал эвакуации транспортных средств. "Полиция призывает граждан строго соблюдать правила дорожного движения, в зимний период выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и быть предельно внимательными за рулем", – отметили в МВД. Ранее водителя грузовика вызволили из снежного плена в Мангистау.

