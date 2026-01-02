Почти нулевая видимость: автомобили съехали в кювет на трассе в ВКО
На 40-м км автодороги Усть-Каменогорск – Семей три автомобиля съехали с проезжей части, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в полиции 2 января 2025 года, причиной происшествия стало превышение скорости, а также несоответствие выбранного скоростного режима дорожным и погодным условиям.
Экипаж патрульной полиции обеспечил безопасность дорожного движения, оказал необходимую помощь водителям и содействовал эвакуации транспортных средств.
"Полиция призывает граждан строго соблюдать правила дорожного движения, в зимний период выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и быть предельно внимательными за рулем", – отметили в МВД.
Ранее водителя грузовика вызволили из снежного плена в Мангистау.
