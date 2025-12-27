#Казахстан в сравнении
Происшествия

Киоск с фаст-фудом вспыхнул в Таразе

пожар в Таразе, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2025 15:10 Фото: пресс-служба МЧС РК
27 декабря утром в Таразе загорелась отдельно стоящая будка быстрого приготовления, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, пожарным в кратчайшие сроки удалось потушить пожар и не допустить распространения огня на близлежащее здание.

"Владелец объекта выразил слова благодарности сотрудникам МЧС за оперативность и профессионализм", – говорится в сообщении.

Как уточняется, во время инцидента никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось, что огонь охватил грузовик на трассе Алматы – Ташкент.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
