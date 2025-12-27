Киоск с фаст-фудом вспыхнул в Таразе
Фото: пресс-служба МЧС РК
27 декабря утром в Таразе загорелась отдельно стоящая будка быстрого приготовления, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, пожарным в кратчайшие сроки удалось потушить пожар и не допустить распространения огня на близлежащее здание.
"Владелец объекта выразил слова благодарности сотрудникам МЧС за оперативность и профессионализм", – говорится в сообщении.
Как уточняется, во время инцидента никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
Ранее сообщалось, что огонь охватил грузовик на трассе Алматы – Ташкент.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript