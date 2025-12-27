#Казахстан в сравнении
Происшествия

Придорожное кафе загорелось в Туркестанской области

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
27 декабря на пульт "112" сообщили о пожаре в нефункционирующем придорожном кафе у автодороги "Алматы – Термез", сообщает Zakon.kz.

По прибытию спасатели установили, что здание полностью охвачено огнем. Во время работ огнеборцы вынесли из горящего здания газовый баллон объемом 50 литров. Это предотвратило возможный взрыв.

Пожар ликвидировали. Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.


Ранее сообщалось, что киоск с фаст-фудом вспыхнул в Таразе.

Аксинья Титова
