Придорожное кафе загорелось в Туркестанской области

27 декабря на пульт "112" сообщили о пожаре в нефункционирующем придорожном кафе у автодороги "Алматы – Термез", сообщает Zakon.kz.

По прибытию спасатели установили, что здание полностью охвачено огнем. Во время работ огнеборцы вынесли из горящего здания газовый баллон объемом 50 литров. Это предотвратило возможный взрыв.

Пожар ликвидировали. Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.





