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Происшествия

Трехэтажное здание горит в Астане: пожару присвоен повышенный ранг

Пожар, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 09:22 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
С утра 10 марта 2025 года столичные сотрудники МЧС тушат горящее трехэтажное здание в районе Байконыр. Пожару был присвоен повышенный ранг, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ведомства пояснили, что для тушения создали три боевых участка. В 09:08 сообщили о локализации огня:

"Силами МЧС пожар локализован. Информация о пострадавших не поступала. В ликвидации участвуют 19 единиц техники и 90 человек личного состава".

Подробности происшествия уточняются.

5 марта 2025 года в Астане вынесли приговор по факту гибели трех человек при пожаре. Виновной признали хозяйку сгоревшего дома, которая сдавала комнаты в аренду.

Андрей Дюсупов
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