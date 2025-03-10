Трехэтажное здание горит в Астане: пожару присвоен повышенный ранг

С утра 10 марта 2025 года столичные сотрудники МЧС тушат горящее трехэтажное здание в районе Байконыр. Пожару был присвоен повышенный ранг, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ведомства пояснили, что для тушения создали три боевых участка. В 09:08 сообщили о локализации огня:

"Силами МЧС пожар локализован. Информация о пострадавших не поступала. В ликвидации участвуют 19 единиц техники и 90 человек личного состава".

Подробности происшествия уточняются.

5 марта 2025 года в Астане вынесли приговор по факту гибели трех человек при пожаре. Виновной признали хозяйку сгоревшего дома, которая сдавала комнаты в аренду.