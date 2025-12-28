#Казахстан в сравнении
Происшествия

В Темиртау конфликт в автобусе из-за форточки закончился ударом ножа

мужчина порезал парня из-за конфликта в автобусе, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2025 14:44 Фото: pixabay
В Темиртау во время конфликта в автобусе 30-летний мужчина ударил ножом в ногу 18-летнего парня. Ролик с места инцидента распространился в соцсети. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП Карагандинской области.

В полиции рассказали, что по факту нанесения ножевого ранения возбуждено уголовное дело.

"Нарядом полиции на месте установлен и задержан 30-летний подозреваемый. Он водворен в изолятор временного содержания", – ответили в ведомстве.

Предварительно установлено, что между потерпевшим и подозреваемым произошел словесный конфликт на бытовой почве – из-за попытки открыть форточку в автобусе.

Полиция подчеркивает: любые проявления агрессии и насилия будут жестко и принципиально пресекаться. Виновные понесут наказание в соответствии с законом.


"В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное и всестороннее расследование произошедшего. Ход расследования находится на контроле Департамента полиции", – резюмировали в департаменте.

Ранее сообщалось, что юношу застрелили, еще троих ранили во время нападения на юге Казахстана.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
