Происшествия

Массовое ночное ДТП произошло в Алматы: машины всмятку и есть пострадавшие

ДТП, Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 01:05 Фото: Zakon.kz
Дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей в ночь на 16 января произошло на мосту Кудерено – Рыскулова в Алматы при движении в западном направлении, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, автомобиль Kia Sportage двигался по средней полосе. Следовавший за ним Hyundai Sonata на высокой скорости начал обгон справа, перестроившись в правый ряд. В этот момент водитель Hyundai заметил стоявший в правой полосе неисправный трактор и попытался вернуться в свою полосу, однако не успел и на полном ходу столкнулся с трактором.

Фото: Zakon.kz

От удара трактор отбросило на несколько метров вперед. После столкновения водитель Hyundai Sonata потерял управление, автомобиль отбросило в сторону, где он столкнулся с Kia Sportage. Далее неуправляемый автомобиль задел еще одну машину – Lada Priora.

Фото: Zakon.kz

В одном из автомобилей находилась семейная пара с ребенком, женщина была беременна. Все члены семьи были доставлены в медицинское учреждение для обследования. также пострадал пассажир Hyundai Sonata, его увезли в больницу.

Фото: Zakon.kz

Прибывшие на место медики осмотрели участников ДТП. Также были вызваны сотрудники ДЧС для расчистки проезжей части, так как автомобили оказались разбросаны по дороге и создавали угрозу повторных аварий.

Фото: Zakon.kz

В настоящее время на месте происшествия ожидают сотрудников дорожной полиции для оформления материалов ДТП. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что к водителям в Астане обратились с важной информацией из-за ограничений.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
