"Упал на льду и умер": трагический случай в Астане прокомментировали в акимате

В акимате Астаны опровергли информацию о том, что мужчина погиб, поскользнувшись из-за гололеда, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая информация появилась в соцсетях.

"Сегодня рядом с остановкой на улице А108 произошел ужасный случай. Мужчина поскользнулся на гололеде и сильно ударился головой. К сожалению, он умер на месте", – говорилось в публикации.

Фото: Instagram/problemy_astana

В акимате Астаны отреагировали на публикацию.

"Управление здравоохранения города сообщает: по улице А 108, около 20 дома, на автобусной остановке обнаружен мужчина без сознания. Бригадой скорой помощи была констатирована биологическая смерть. Труп передан сотрудникам полиции", – говорится в комментарии.

В столице в ночь на 30 декабря прошел дождь, из-за чего на улицах образовался гололед. В связи с этим к астанчанам обратились с предупреждением.