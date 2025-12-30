"Упал на льду и умер": трагический случай в Астане прокомментировали в акимате
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В акимате Астаны опровергли информацию о том, что мужчина погиб, поскользнувшись из-за гололеда, сообщает Zakon.kz.
Соответствующая информация появилась в соцсетях.
"Сегодня рядом с остановкой на улице А108 произошел ужасный случай. Мужчина поскользнулся на гололеде и сильно ударился головой. К сожалению, он умер на месте", – говорилось в публикации.
Фото: Instagram/problemy_astana
В акимате Астаны отреагировали на публикацию.
"Управление здравоохранения города сообщает: по улице А 108, около 20 дома, на автобусной остановке обнаружен мужчина без сознания. Бригадой скорой помощи была констатирована биологическая смерть. Труп передан сотрудникам полиции", – говорится в комментарии.
В столице в ночь на 30 декабря прошел дождь, из-за чего на улицах образовался гололед. В связи с этим к астанчанам обратились с предупреждением.
