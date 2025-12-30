#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
504.76
593.8
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
504.76
593.8
6.5
Происшествия

"Упал на льду и умер": трагический случай в Астане прокомментировали в акимате

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 15:22 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В акимате Астаны опровергли информацию о том, что мужчина погиб, поскользнувшись из-за гололеда, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая информация появилась в соцсетях.

"Сегодня рядом с остановкой на улице А108 произошел ужасный случай. Мужчина поскользнулся на гололеде и сильно ударился головой. К сожалению, он умер на месте", – говорилось в публикации.

скриншот поста о смерти мужчины в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 15:22

Фото: Instagram/problemy_astana

В акимате Астаны отреагировали на публикацию.

"Управление здравоохранения города сообщает: по улице А 108, около 20 дома, на автобусной остановке обнаружен мужчина без сознания. Бригадой скорой помощи была констатирована биологическая смерть. Труп передан сотрудникам полиции", – говорится в комментарии.

В столице в ночь на 30 декабря прошел дождь, из-за чего на улицах образовался гололед. В связи с этим к астанчанам обратились с предупреждением.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Нашествие огромных "комаров" объяснили в акимате Астаны
18:07, 04 июня 2024
Нашествие огромных "комаров" объяснили в акимате Астаны
Информацию о запретах для выпускников школ прокомментировали в акимате Астаны
17:27, 17 апреля 2025
Информацию о запретах для выпускников школ прокомментировали в акимате Астаны
Сколько заплатил акимат Алматы подрядчику, сорвавшему контракт на освещение города
10:00, 27 ноября 2023
Сколько заплатил акимат Алматы подрядчику, сорвавшему контракт на освещение города
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: