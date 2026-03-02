#Референдум-2026
Мир

Удар по офису премьера Биньямина Нетаньяху прокомментировали в Израиле

Биньямин Нетаньяху, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 16:33 Фото: wikimedia
2 марта 2026 года появилась информация о том, что Иран атаковал офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Информацию опровергли в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает Zakon.kz.

Об атаке заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР). Сообщалось, что судьба Нетаньяху неизвестна. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь ЦАХАЛ на русском языке Анна Уколова заявила, что "КСИР известны своими способностями выпускать релизы, которые не соответствуют действительности, и циничным использованием представителей СМИ для распространения плодов своего воображения".

"Очень часто между сообщениями от КСИР, которые появляются в СМИ, и действительностью нет никакой связи", – заявила Анна Уколова RTVI.

По ее словам, в 12:02 они засекли запуск ракет из Ирана по территории Израиля. Были включены сирены воздушной тревоги в некоторых районах страны и запущены перехватчики.

"На данный момент сообщений о пострадавших или ущербе не поступало. Какой была цель этих запусков, я, конечно, не знаю. Но знаю, что своей цели они не достигли", – подчеркнула она.

Анна Уколова добавила, что "те ракеты или осколки, которые падали в Израиле, попадали в гражданских районах и унесли жизни гражданских" – девять человек погибли 1 марта в Бейт Шемеше, одна женщина в Тель-Авиве и еще два человека – по дороге в убежище.

28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ Иран запустил ракеты по базам США в Ближневосточном регионе и Израилю. Погибли сотни людей и высшее руководство во главе с аятоллой Хаменеи, ударами была разрушена его резиденция. Позже Дональд Трамп объяснил ликвидацию Хаменеи.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
